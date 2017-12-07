SwissBorg (BORG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SwissBorg (BORG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SwissBorg (BORG) What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Επίσημη ιστοσελίδα: https://swissborg.com/en/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper Αγοράστε BORG τώρα!

SwissBorg (BORG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SwissBorg (BORG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 263.65M $ 263.65M $ 263.65M Συνολική προμήθεια: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 263.65M $ 263.65M $ 263.65M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Τρέχουσα τιμή: $ 0.268318 $ 0.268318 $ 0.268318 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SwissBorg (BORG)

Tokenomics SwissBorg (BORG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SwissBorg (BORG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BORG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BORG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BORG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BORG token!

Πρόβλεψη Τιμής BORG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BORG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BORG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

