SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Επίσημη ιστοσελίδα: https://swiftcash.cc Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf

SwiftCash (SWIFT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SwiftCash (SWIFT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 213.32K Συνολική προμήθεια: $ 5.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 286.22M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.73M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03944878 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00074531

Tokenomics SwiftCash (SWIFT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SwiftCash (SWIFT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SWIFT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SWIFT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Πρόβλεψη Τιμής SWIFT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SWIFT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SWIFT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

