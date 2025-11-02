Suzaku Token Τιμή (SUZ)
-0.48%
+2.29%
+0.70%
+0.70%
Suzaku Token (SUZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.050496. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04907702 και ενός υψηλού $ 0.05155, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUZ είναι $ 0.204252, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04728917.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUZ έχει αλλάξει κατά -0.48% την τελευταία ώρα, +2.29% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Suzaku Token είναι $ 1.46M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUZ είναι 28.87M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.06M
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Suzaku Token σε USD ήταν $ +0.00112889.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Suzaku Token σε USD ήταν $ -0.0197862213.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Suzaku Token σε USD ήταν $ -0.0292218584.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Suzaku Token σε USD ήταν $ 0.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ +0.00112889
|+2.29%
|30 ημέρες
|$ -0.0197862213
|-39.18%
|60 Ημέρες
|$ -0.0292218584
|-57.86%
|90 Ημέρες
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|11-02 15:42:00
|Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
