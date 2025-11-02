Suzaku Token (SUZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.04907702 $ 0.04907702 $ 0.04907702 Κατώτ. 24H $ 0.05155 $ 0.05155 $ 0.05155 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.04907702$ 0.04907702 $ 0.04907702 Υψηλ. 24H $ 0.05155$ 0.05155 $ 0.05155 Υψηλή συνέχεια $ 0.204252$ 0.204252 $ 0.204252 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04728917$ 0.04728917 $ 0.04728917 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.70%

Suzaku Token (SUZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.050496. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04907702 και ενός υψηλού $ 0.05155, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUZ είναι $ 0.204252, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04728917.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUZ έχει αλλάξει κατά -0.48% την τελευταία ώρα, +2.29% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Suzaku Token (SUZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 28.87M 28.87M 28.87M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Suzaku Token είναι $ 1.46M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUZ είναι 28.87M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.06M