SURVIVE (SURVIVE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.54%

SURVIVE (SURVIVE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SURVIVE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SURVIVE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SURVIVE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +3.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SURVIVE (SURVIVE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.40M 999.40M 999.40M Συνολικός Όγκος 999,398,444.655893 999,398,444.655893 999,398,444.655893

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SURVIVE είναι $ 12.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SURVIVE είναι 999.40M, με συνολική προσφορά 999398444.655893. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.34K