Πληροφορίες SuperMeme (SPR) Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation. Επίσημη ιστοσελίδα: https://super.meme/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.super.meme/ Αγοράστε SPR τώρα!

SuperMeme (SPR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SuperMeme (SPR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 148.02K $ 148.02K $ 148.02K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 372.00M $ 372.00M $ 372.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 397.90K $ 397.90K $ 397.90K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02447715 $ 0.02447715 $ 0.02447715 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00039775 $ 0.00039775 $ 0.00039775 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SuperMeme (SPR)

Tokenomics SuperMeme (SPR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SuperMeme (SPR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SPR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SPR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SPR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SPR token!

