Πληροφορίες Super President Trump 47 (TRUMP47) Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Επίσημη ιστοσελίδα: https://trump47sol.com/ Αγοράστε TRUMP47 τώρα!

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Super President Trump 47 (TRUMP47), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 12.22K $ 12.22K $ 12.22K Συνολική προμήθεια: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.22K $ 12.22K $ 12.22K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Super President Trump 47 (TRUMP47)

Tokenomics Super President Trump 47 (TRUMP47): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Super President Trump 47 (TRUMP47) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRUMP47 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRUMP47 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRUMP47, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRUMP47 token!

