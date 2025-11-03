sun wukong (WUKONG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000076 $ 0.0000076 $ 0.0000076 Κατώτ. 24H $ 0.0000078 $ 0.0000078 $ 0.0000078 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000076$ 0.0000076 $ 0.0000076 Υψηλ. 24H $ 0.0000078$ 0.0000078 $ 0.0000078 Υψηλή συνέχεια $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000752$ 0.00000752 $ 0.00000752 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.85%

sun wukong (WUKONG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000076. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WUKONG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000076 και ενός υψηλού $ 0.0000078, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WUKONG είναι $ 0.00101444, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000752.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WUKONG έχει αλλάξει κατά -0.52% την τελευταία ώρα, -1.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

sun wukong (WUKONG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.71M 999.71M 999.71M Συνολικός Όγκος 999,707,294.770162 999,707,294.770162 999,707,294.770162

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του sun wukong είναι $ 7.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WUKONG είναι 999.71M, με συνολική προσφορά 999707294.770162. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.60K