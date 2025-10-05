Summer Point Token (SUMX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01094782 Υψηλ. 24H $ 0.01131547 Υψηλή συνέχεια $ 0.01769242 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01050959 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.41%

Summer Point Token (SUMX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01117518. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUMX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01094782 και ενός υψηλού $ 0.01131547, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUMX είναι $ 0.01769242, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01050959.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUMX έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +0.73% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.06M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 900.00M Συνολικός Όγκος 900,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Summer Point Token είναι $ 10.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUMX είναι 900.00M, με συνολική προσφορά 900000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.06M