Περισσότερα για το SUMX

Πληροφορίες Τιμής SUMX

Επίσημος Ιστότοπος SUMX

Tokenomics SUMX

Προβλέψεις Τιμών SUMX

Summer Point Token Λογότ.

Summer Point Token Τιμή (SUMX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SUMX σε USD

$0.01117518
$0.01117518$0.01117518
+0.70%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Summer Point Token (SUMX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:32:12 (UTC+8)

Summer Point Token (SUMX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01094782
$ 0.01094782$ 0.01094782
Κατώτ. 24H
$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547
Υψηλ. 24H

$ 0.01094782
$ 0.01094782$ 0.01094782

$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01050959
$ 0.01050959$ 0.01050959

-0.08%

+0.73%

+0.41%

+0.41%

Summer Point Token (SUMX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01117518. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUMX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01094782 και ενός υψηλού $ 0.01131547, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUMX είναι $ 0.01769242, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01050959.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUMX έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +0.73% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Πληροφορίες αγοράς

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

--
----

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Summer Point Token είναι $ 10.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUMX είναι 900.00M, με συνολική προσφορά 900000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.06M

Summer Point Token (SUMX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Summer Point Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Summer Point Token σε USD ήταν $ -0.0001220117.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Summer Point Token σε USD ήταν $ -0.0000285000.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Summer Point Token σε USD ήταν $ -0.003390126389430576.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.73%
30 ημέρες$ -0.0001220117-1.09%
60 Ημέρες$ -0.0000285000-0.25%
90 Ημέρες$ -0.003390126389430576-23.27%

Τι είναι Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Summer Point Token (SUMX) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Summer Point Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Summer Point Token (SUMX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Summer Point Token (SUMX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Summer Point Token.

Ελέγξτε την Summer Point Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

SUMX σε Τοπικά Νομίσματα

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Summer Point Token (SUMX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SUMX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Summer Point Token (SUMX)

Πόσο αξίζει το Summer Point Token (SUMX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SUMX στο USD είναι 0.01117518 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SUMX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SUMX σε USD είναι $ 0.01117518. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Summer Point Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SUMX είναι $ 10.06M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SUMX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SUMX είναι 900.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SUMX;
Το SUMX πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01769242 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SUMX;
Το SUMX είχε τιμή ATL ύψους 0.01050959 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SUMX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SUMX είναι -- USD.
Θα ανέβει το SUMX υψηλότερα φέτος;
Το SUMX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SUMX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:32:12 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.