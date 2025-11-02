Sultanoshi (STOSHI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03714716 $ 0.03714716 $ 0.03714716 Κατώτ. 24H $ 0.04612087 $ 0.04612087 $ 0.04612087 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03714716$ 0.03714716 $ 0.03714716 Υψηλ. 24H $ 0.04612087$ 0.04612087 $ 0.04612087 Υψηλή συνέχεια $ 0.246005$ 0.246005 $ 0.246005 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03507289$ 0.03507289 $ 0.03507289 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -5.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.03%

Sultanoshi (STOSHI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04297729. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STOSHI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03714716 και ενός υψηλού $ 0.04612087, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STOSHI είναι $ 0.246005, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03507289.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STOSHI έχει αλλάξει κατά -5.50% την τελευταία ώρα, +12.82% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sultanoshi (STOSHI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 320.13K$ 320.13K $ 320.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 320.13K$ 320.13K $ 320.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.45M 7.45M 7.45M Συνολικός Όγκος 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sultanoshi είναι $ 320.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STOSHI είναι 7.45M, με συνολική προσφορά 7448762.695845. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 320.13K