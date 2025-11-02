Suiswap (SSWP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.40%

Suiswap (SSWP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SSWP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SSWP είναι $ 0.00458571, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SSWP έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -10.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Suiswap (SSWP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 60.71K$ 60.71K $ 60.71K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 60.71K$ 60.71K $ 60.71K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Suiswap είναι $ 60.71K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SSWP είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 60.71K