SUI Desci Agents (DESCI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.53%

SUI Desci Agents (DESCI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DESCI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DESCI είναι $ 0.02488851, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DESCI έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +5.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -41.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SUI Desci Agents (DESCI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 59.04K$ 59.04K $ 59.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 623.85M 623.85M 623.85M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SUI Desci Agents είναι $ 36.83K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DESCI είναι 623.85M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 59.04K