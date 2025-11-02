Sui DePIN (SUIDEPIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00005136 $ 0.00005136 $ 0.00005136 Κατώτ. 24H $ 0.00005326 $ 0.00005326 $ 0.00005326 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00005136$ 0.00005136 $ 0.00005136 Υψηλ. 24H $ 0.00005326$ 0.00005326 $ 0.00005326 Υψηλή συνέχεια $ 0.02374623$ 0.02374623 $ 0.02374623 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004336$ 0.00004336 $ 0.00004336 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.11%

Sui DePIN (SUIDEPIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00005136. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUIDEPIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005136 και ενός υψηλού $ 0.00005326, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUIDEPIN είναι $ 0.02374623, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004336.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUIDEPIN έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -2.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 51.36K$ 51.36K $ 51.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 51.36K$ 51.36K $ 51.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sui DePIN είναι $ 51.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUIDEPIN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 51.36K