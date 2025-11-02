ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Sui DePIN είναι 0.00005136 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SUIDEPIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SUIDEPIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SUIDEPIN

Πληροφορίες Τιμής SUIDEPIN

Τι είναι το SUIDEPIN

Επίσημος Ιστότοπος SUIDEPIN

Tokenomics SUIDEPIN

Προβλέψεις Τιμών SUIDEPIN

Sui DePIN Λογότ.

Sui DePIN Τιμή (SUIDEPIN)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SUIDEPIN σε USD

-2.70%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:31:01 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00005136
Κατώτ. 24H
$ 0.00005326
Υψηλ. 24H

$ 0.00005136
$ 0.00005326
$ 0.02374623
$ 0.00004336
-0.00%

-2.76%

-25.11%

-25.11%

Sui DePIN (SUIDEPIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00005136. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUIDEPIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005136 και ενός υψηλού $ 0.00005326, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUIDEPIN είναι $ 0.02374623, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004336.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUIDEPIN έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -2.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Πληροφορίες αγοράς

$ 51.36K
--
$ 51.36K
1.00B
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sui DePIN είναι $ 51.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUIDEPIN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 51.36K

Sui DePIN (SUIDEPIN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Sui DePIN σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sui DePIN σε USD ήταν $ +0.0000076235.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sui DePIN σε USD ήταν $ +0.0000015047.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sui DePIN σε USD ήταν $ -0.0001075412531414008.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.76%
30 ημέρες$ +0.0000076235+14.84%
60 Ημέρες$ +0.0000015047+2.93%
90 Ημέρες$ -0.0001075412531414008-67.67%

Τι είναι Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Sui DePIN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Sui DePIN (SUIDEPIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Sui DePIN (SUIDEPIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Sui DePIN.

Ελέγξτε την Sui DePIN πρόβλεψη τιμής τώρα!

SUIDEPIN σε Τοπικά Νομίσματα

Sui DePIN (SUIDEPIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Sui DePIN (SUIDEPIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SUIDEPIN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Sui DePIN (SUIDEPIN)

Πόσο αξίζει το Sui DePIN (SUIDEPIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SUIDEPIN στο USD είναι 0.00005136 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SUIDEPIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SUIDEPIN σε USD είναι $ 0.00005136. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Sui DePIN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SUIDEPIN είναι $ 51.36K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SUIDEPIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SUIDEPIN είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SUIDEPIN;
Το SUIDEPIN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.02374623 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SUIDEPIN;
Το SUIDEPIN είχε τιμή ATL ύψους 0.00004336 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SUIDEPIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SUIDEPIN είναι -- USD.
Θα ανέβει το SUIDEPIN υψηλότερα φέτος;
Το SUIDEPIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SUIDEPIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:31:01 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

