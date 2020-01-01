Success Kid (SKID) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Success Kid (SKID), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Success Kid (SKID) $SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way Επίσημη ιστοσελίδα: https://successkidsol.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://successkidsol.com/ Αγοράστε SKID τώρα!

Success Kid (SKID) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Success Kid (SKID), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 502.00K $ 502.00K $ 502.00K Συνολική προμήθεια: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 88.88M $ 88.88M $ 88.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 502.00K $ 502.00K $ 502.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.256026 $ 0.256026 $ 0.256026 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0041881 $ 0.0041881 $ 0.0041881 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0056481 $ 0.0056481 $ 0.0056481 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Success Kid (SKID)

Tokenomics Success Kid (SKID): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Success Kid (SKID) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SKID token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SKID token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SKID, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SKID token!

Πρόβλεψη Τιμής SKID Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SKID; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SKID συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SKID Token τώρα!

