Πληροφορίες Subsocial (SUB) Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access. Επίσημη ιστοσελίδα: https://subsocial.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.subsocial.network/docs/basics/ Αγοράστε SUB τώρα!

Subsocial (SUB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Subsocial (SUB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 70.41K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 845.65M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 83.64K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0166979 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics Subsocial (SUB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Subsocial (SUB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SUB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SUB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SUB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SUB token!

