STUPID INU (STUPID) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00017649 $ 0.00017649 $ 0.00017649 Κατώτ. 24H $ 0.00018209 $ 0.00018209 $ 0.00018209 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00017649$ 0.00017649 $ 0.00017649 Υψηλ. 24H $ 0.00018209$ 0.00018209 $ 0.00018209 Υψηλή συνέχεια $ 0.0068393$ 0.0068393 $ 0.0068393 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00016425$ 0.00016425 $ 0.00016425 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.83%

STUPID INU (STUPID) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00017824. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STUPID μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00017649 και ενός υψηλού $ 0.00018209, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STUPID είναι $ 0.0068393, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016425.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STUPID έχει αλλάξει κατά +0.54% την τελευταία ώρα, +0.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

STUPID INU (STUPID) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 178.35K$ 178.35K $ 178.35K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 178.35K$ 178.35K $ 178.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.46M 999.46M 999.46M Συνολικός Όγκος 999,464,214.309156 999,464,214.309156 999,464,214.309156

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του STUPID INU είναι $ 178.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STUPID είναι 999.46M, με συνολική προσφορά 999464214.309156. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 178.35K