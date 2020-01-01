StrongHands (SHND) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το StrongHands (SHND), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες StrongHands (SHND) StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.stronghands.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Αγοράστε SHND τώρα!

StrongHands (SHND) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για StrongHands (SHND), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 96.31K $ 96.31K $ 96.31K Συνολική προμήθεια: $ 20.31B $ 20.31B $ 20.31B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 20.31B $ 20.31B $ 20.31B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 96.31K $ 96.31K $ 96.31K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή StrongHands (SHND)

Tokenomics StrongHands (SHND): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του StrongHands (SHND) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SHND token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SHND token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SHND, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SHND token!

