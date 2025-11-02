Striker League (MBS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0009904 $ 0.0009904 $ 0.0009904 Κατώτ. 24H $ 0.0010787 $ 0.0010787 $ 0.0010787 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0009904$ 0.0009904 $ 0.0009904 Υψηλ. 24H $ 0.0010787$ 0.0010787 $ 0.0010787 Υψηλή συνέχεια $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00095451$ 0.00095451 $ 0.00095451 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.76%

Striker League (MBS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00103443. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MBS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0009904 και ενός υψηλού $ 0.0010787, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MBS είναι $ 2.58, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00095451.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MBS έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, +2.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Striker League (MBS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 644.03K$ 644.03K $ 644.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 625.44M 625.44M 625.44M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Striker League είναι $ 644.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MBS είναι 625.44M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.03M