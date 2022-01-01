Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Stride Staked Injective (STINJ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Stride Staked Injective (STINJ) stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.stride.zone/

Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Stride Staked Injective (STINJ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 407.04K Συνολική προμήθεια: $ 19.89K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.89K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 407.04K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 62.85 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 20.46

Tokenomics Stride Staked Injective (STINJ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Stride Staked Injective (STINJ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STINJ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STINJ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STINJ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STINJ token!

