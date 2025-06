Τι είναι Street Runner (SRG)

Street Runner is a P2E video game which is about to launch its #1 street racing metaverse in which players can own and race exotic car NFTs. Street Runner takes AAA game elements from Need For Speed and open world elements from Grand Theft Auto and put them all into a new crypto game.

