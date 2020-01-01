Strawberry Elephant (صباح الفر) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Strawberry Elephant (صباح الفر), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Strawberry Elephant (صباح الفر) Yo, check it out! Real Strawberry Elephant, we're talkin' 'bout the realest thing out there. This ain't your average crypto, folks; it's the "صباح الفرولة," aka the Mornin' of Strawburry. And guess what? This strawburry elephant is on the move! Strawburry Elephant, the smartest red crypto creature ya ever seen. And we can't forget about our buddy "ميمي مضحك" (funny Mimi) – keepin' things fun and lighthearted in our community. But hold up, here's the real deal: Zero tax, contracts renounced, and liquidity burned foreva'. We're talkin' 'bout 100% of the supply sent straight to Uniswap, and that LP? Yep, it's burnt to a crisp. This token is all 'bout the community, baby! Imagine rollin' through strawburry fields, sneakin' your way to success – that's the vibe here. Real Strawburry Elephant ain't just a token; it's a journey. So, stay tuned as we welcome this charmin' crypto character into the wild world of digital assets! What makes this project even more excitin' is its commitment to innovation. Real Strawburry Elephant is more than a meme coin; it's a game-changer. The team behind RSE is dedicated to pushin' the boundaries of what's possible in the crypto space. With groundbreaking features on the horizon, RSE is set to revolutionize how we interact with cryptocurrencies, all while maintainin' its signature whimsical charm. In a crypto world filled with uncertainty, Real Strawburry Elephant is a breath of fresh air. It's the perfect blend of entertainment and financial opportunity, appealin' to both seasoned investors and newcomers alike. So, whether you're a crypto enthusiast or just someone lookin' to have a little fun while makin' gains, keep an eye out for the Real Strawburry Elephant. This project is 'bout to take the crypto scene by storm, and you won't wanna miss out on the adventure! 🍓🐘💰 Επίσημη ιστοσελίδα: https://strawberryelephant.vip/ Αγοράστε صباح الفر τώρα!

Strawberry Elephant (صباح الفر) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Strawberry Elephant (صباح الفر), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 60.70K $ 60.70K $ 60.70K Συνολική προμήθεια: $ 936.08K $ 936.08K $ 936.08K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 936.08K $ 936.08K $ 936.08K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 60.70K $ 60.70K $ 60.70K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.596441 $ 0.596441 $ 0.596441 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03046662 $ 0.03046662 $ 0.03046662 Τρέχουσα τιμή: $ 0.064846 $ 0.064846 $ 0.064846 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Strawberry Elephant (صباح الفر)

Tokenomics Strawberry Elephant (صباح الفر): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Strawberry Elephant (صباح الفر) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός صباح الفر token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα صباح الفر token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του صباح الفر, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του صباح الفر token!

Πρόβλεψη Τιμής صباح الفر Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το صباح الفر; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του صباح الفر συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του صباح الفر Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!