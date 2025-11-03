StratoStack (STACK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000607$ 0.00000607 $ 0.00000607 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.03%

StratoStack (STACK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STACK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STACK είναι $ 0.00000607, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STACK έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +4.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

StratoStack (STACK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 96.38B 96.38B 96.38B Συνολικός Όγκος 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του StratoStack είναι $ 8.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STACK είναι 96.38B, με συνολική προσφορά 96383419561.51688. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.48K