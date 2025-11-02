Strategic ETH Reserve (SΞR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.283912$ 0.283912 $ 0.283912 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.68%

Strategic ETH Reserve (SΞR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SΞR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SΞR είναι $ 0.283912, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SΞR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Strategic ETH Reserve είναι $ 57.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SΞR είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 57.47K