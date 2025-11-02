Stoopid Cats (STOCAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00152819$ 0.00152819 $ 0.00152819 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +21.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +21.04%

Stoopid Cats (STOCAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STOCAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STOCAT είναι $ 0.00152819, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STOCAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +21.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stoopid Cats (STOCAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 256.02K$ 256.02K $ 256.02K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Προμήθεια Κυκλοφορίας 729.30M 729.30M 729.30M Συνολικός Όγκος 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stoopid Cats είναι $ 256.02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STOCAT είναι 729.30M, με συνολική προσφορά 1489005018.13. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 522.71K