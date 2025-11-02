Stool Prisondente (JAILSTOOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Stool Prisondente (JAILSTOOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00245379. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JAILSTOOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0024388 και ενός υψηλού $ 0.00246114, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JAILSTOOL είναι $ 0.217874, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00211786.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JAILSTOOL έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stool Prisondente είναι $ 2.45M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JAILSTOOL είναι 999.85M, με συνολική προσφορά 999853822.11. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.45M