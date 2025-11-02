Stonks (STNK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Stonks (STNK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $15.79. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STNK μεταξύ ενός χαμηλού $ 15.52 και ενός υψηλού $ 16.59, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STNK είναι $ 370.17, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 7.81.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STNK έχει αλλάξει κατά +1.75% την τελευταία ώρα, -3.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stonks (STNK) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stonks είναι $ 9.19M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STNK είναι 581.91K, με συνολική προσφορά 581910.364374484. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.19M