stockcoin (STOCKCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00343173$ 0.00343173 $ 0.00343173 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.95%

stockcoin (STOCKCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STOCKCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STOCKCOIN είναι $ 0.00343173, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STOCKCOIN έχει αλλάξει κατά -1.07% την τελευταία ώρα, -2.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

stockcoin (STOCKCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 175.86K$ 175.86K $ 175.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 175.86K$ 175.86K $ 175.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.21M 999.21M 999.21M Συνολικός Όγκος 999,206,719.31198 999,206,719.31198 999,206,719.31198

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του stockcoin είναι $ 175.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STOCKCOIN είναι 999.21M, με συνολική προσφορά 999206719.31198. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 175.86K