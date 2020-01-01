STIMA (STIMA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το STIMA (STIMA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες STIMA (STIMA) STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://stima.io/ Αγοράστε STIMA τώρα!

STIMA (STIMA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για STIMA (STIMA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Συνολική προμήθεια: $ 31.87M $ 31.87M $ 31.87M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 31.88M $ 31.88M $ 31.88M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 190.29 $ 190.29 $ 190.29 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.749818 $ 0.749818 $ 0.749818 Τρέχουσα τιμή: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή STIMA (STIMA)

Tokenomics STIMA (STIMA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του STIMA (STIMA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STIMA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STIMA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STIMA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STIMA token!

Πρόβλεψη Τιμής STIMA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το STIMA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του STIMA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του STIMA Token τώρα!

