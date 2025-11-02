StickDAO (STICK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.12%

StickDAO (STICK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STICK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STICK είναι $ 0.00136253, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STICK έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, +2.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

StickDAO (STICK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 451.13K$ 451.13K $ 451.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 451.13K$ 451.13K $ 451.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.87M 999.87M 999.87M Συνολικός Όγκος 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του StickDAO είναι $ 451.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STICK είναι 999.87M, με συνολική προσφορά 999870922.0118911. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 451.13K