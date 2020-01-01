Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics
Πληροφορίες Step Staked SOL (STEPSOL)
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more.
Step also owns and operates many sub-projects and brands including:
Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data.
NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website.
SolanaFloor - Solana No.1 News Source
Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey.
Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels.
The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Step Staked SOL (STEPSOL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics Step Staked SOL (STEPSOL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Step Staked SOL (STEPSOL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός STEPSOL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα STEPSOL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STEPSOL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STEPSOL token!
