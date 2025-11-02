Steam22 (STM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.114697 $ 0.114697 $ 0.114697 Κατώτ. 24H $ 0.120292 $ 0.120292 $ 0.120292 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.114697$ 0.114697 $ 0.114697 Υψηλ. 24H $ 0.120292$ 0.120292 $ 0.120292 Υψηλή συνέχεια $ 0.120427$ 0.120427 $ 0.120427 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.87%

Steam22 (STM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.118275. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.114697 και ενός υψηλού $ 0.120292, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STM είναι $ 0.120427, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01789341.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STM έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, +2.65% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Steam22 (STM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.83M$ 11.83M $ 11.83M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.83M$ 11.83M $ 11.83M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Steam22 είναι $ 11.83M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STM είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.83M