Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomics

Πληροφορίες Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.morpho.org/vault

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 121.41K $ 121.41K $ 121.41K Συνολική προμήθεια: $ 20.68K $ 20.68K $ 20.68K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 51.32M $ 51.32M $ 51.32M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4,928.94 $ 4,928.94 $ 4,928.94 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,427.26 $ 1,427.26 $ 1,427.26 Τρέχουσα τιμή: $ 4,553.8 $ 4,553.8 $ 4,553.8 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)

Tokenomics Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STEAKETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STEAKETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

