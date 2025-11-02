stBGT (STBGT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 Κατώτ. 24H $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 Υψηλ. 24H $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Υψηλή συνέχεια $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Χαμηλότερη τιμή $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83%

stBGT (STBGT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.79. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STBGT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.78 και ενός υψηλού $ 1.83, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STBGT είναι $ 3.05, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.58.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STBGT έχει αλλάξει κατά -1.11% την τελευταία ώρα, -0.74% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

stBGT (STBGT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 328.11K$ 328.11K $ 328.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 328.11K$ 328.11K $ 328.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 183.17K 183.17K 183.17K Συνολικός Όγκος 183,165.5653273761 183,165.5653273761 183,165.5653273761

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του stBGT είναι $ 328.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STBGT είναι 183.17K, με συνολική προσφορά 183165.5653273761. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 328.11K