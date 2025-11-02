STAX Token (STAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00679806 $ 0.00679806 $ 0.00679806 Κατώτ. 24H $ 0.00739708 $ 0.00739708 $ 0.00739708 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00679806$ 0.00679806 $ 0.00679806 Υψηλ. 24H $ 0.00739708$ 0.00739708 $ 0.00739708 Υψηλή συνέχεια $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00679806$ 0.00679806 $ 0.00679806 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.59%

STAX Token (STAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00679819. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00679806 και ενός υψηλού $ 0.00739708, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STAX είναι $ 0.0199077, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00679806.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STAX έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -6.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -41.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

STAX Token (STAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του STAX Token είναι $ 6.80M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STAX είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.80M