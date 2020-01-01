STARS (STARS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το STARS (STARS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες STARS (STARS) Crypto All-Stars is the ultimate meme coin project, uniting the top meme coins worldwide – PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo, and more – under one umbrella. This is the meme coin event of the century. World's First Unified Staking The revolutionary MemeVault protocol enables multi-token, multi-chain meme coin staking. In short, this means that all top meme coin holders worldwide are brought together under a single umbrella to stake their tokens, incentivized and rewarded for holding $STARS — the lifeblood of the platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cryptoallstars.io/ Αγοράστε STARS τώρα!

STARS (STARS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για STARS (STARS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Συνολική προμήθεια: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00075618 $ 0.00075618 $ 0.00075618 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00002575 $ 0.00002575 $ 0.00002575 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή STARS (STARS)

Tokenomics STARS (STARS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του STARS (STARS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STARS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STARS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STARS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STARS token!

Πρόβλεψη Τιμής STARS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το STARS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του STARS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του STARS Token τώρα!

