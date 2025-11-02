Stargate Bridged WETH (WETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,853.96 $ 3,853.96 $ 3,853.96 Κατώτ. 24H $ 3,911.08 $ 3,911.08 $ 3,911.08 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,853.96$ 3,853.96 $ 3,853.96 Υψηλ. 24H $ 3,911.08$ 3,911.08 $ 3,911.08 Υψηλή συνέχεια $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Χαμηλότερη τιμή $ 3,428.61$ 3,428.61 $ 3,428.61 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.93%

Stargate Bridged WETH (WETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,875.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,853.96 και ενός υψηλού $ 3,911.08, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WETH είναι $ 4,751.86, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,428.61.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WETH έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, +0.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stargate Bridged WETH (WETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 125.66M$ 125.66M $ 125.66M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 125.66M$ 125.66M $ 125.66M Προμήθεια Κυκλοφορίας 32.43K 32.43K 32.43K Συνολικός Όγκος 32,426.4017133244 32,426.4017133244 32,426.4017133244

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stargate Bridged WETH είναι $ 125.66M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WETH είναι 32.43K, με συνολική προσφορά 32426.4017133244. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 125.66M