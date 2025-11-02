Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.997898 $ 0.997898 $ 0.997898 Κατώτ. 24H $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.997898$ 0.997898 $ 0.997898 Υψηλ. 24H $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Υψηλή συνέχεια $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Χαμηλότερη τιμή $ 0.93476$ 0.93476 $ 0.93476 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.44%

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999054. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDT0 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.997898 και ενός υψηλού $ 1.004, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDT0 είναι $ 1.013, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.93476.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDT0 έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -0.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.09M 3.09M 3.09M Συνολικός Όγκος 3,093,976.278349 3,093,976.278349 3,093,976.278349

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stargate Bridged USDT0 είναι $ 3.09M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDT0 είναι 3.09M, με συνολική προσφορά 3093976.278349. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.09M