Stargate Bridged USDC (USDC.E) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.998642 $ 0.998642 $ 0.998642 Κατώτ. 24H $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.998642$ 0.998642 $ 0.998642 Υψηλ. 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Υψηλή συνέχεια $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Χαμηλότερη τιμή $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.02%

Stargate Bridged USDC (USDC.E) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDC.E μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.998642 και ενός υψηλού $ 1.001, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDC.E είναι $ 1.011, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.989603.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDC.E έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, +0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 93.85M$ 93.85M $ 93.85M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 93.85M$ 93.85M $ 93.85M Προμήθεια Κυκλοφορίας 93.85M 93.85M 93.85M Συνολικός Όγκος 93,845,316.942542 93,845,316.942542 93,845,316.942542

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stargate Bridged USDC είναι $ 93.85M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDC.E είναι 93.85M, με συνολική προσφορά 93845316.942542. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 93.85M