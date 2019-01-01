Stank Memes (STANK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Stank Memes (STANK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Stank Memes (STANK) Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences. Επίσημη ιστοσελίδα: https://stankmemes.net/ Αγοράστε STANK τώρα!

Stank Memes (STANK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Stank Memes (STANK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.71K $ 9.71K $ 9.71K Συνολική προμήθεια: $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 997.03M $ 997.03M $ 997.03M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.71K $ 9.71K $ 9.71K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00029535 $ 0.00029535 $ 0.00029535 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000323 $ 0.00000323 $ 0.00000323 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Stank Memes (STANK)

Tokenomics Stank Memes (STANK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Stank Memes (STANK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STANK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STANK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STANK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STANK token!

