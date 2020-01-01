StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το StakeWise Staked ETH (OSETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες StakeWise Staked ETH (OSETH) Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol. Επίσημη ιστοσελίδα: https://stakewise.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://stakewise.io/stakewise-v3.pdf Αγοράστε OSETH τώρα!

StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για StakeWise Staked ETH (OSETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B Συνολική προμήθεια: $ 358.88K $ 358.88K $ 358.88K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 358.88K $ 358.88K $ 358.88K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5,029.97 $ 5,029.97 $ 5,029.97 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,459.73 $ 1,459.73 $ 1,459.73 Τρέχουσα τιμή: $ 4,625.33 $ 4,625.33 $ 4,625.33 Μάθετε περισσότερα για την τιμή StakeWise Staked ETH (OSETH)

Tokenomics StakeWise Staked ETH (OSETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του StakeWise Staked ETH (OSETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OSETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OSETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OSETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OSETH token!

Πρόβλεψη Τιμής OSETH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OSETH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OSETH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OSETH Token τώρα!

