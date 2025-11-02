Staked UTY (YUTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 1.034 Υψηλ. 24H $ 1.035 Υψηλή συνέχεια $ 1.038 Χαμηλότερη τιμή $ 1.005 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.15%

Staked UTY (YUTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.034. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YUTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.034 και ενός υψηλού $ 1.035, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YUTY είναι $ 1.038, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YUTY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Staked UTY (YUTY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.86M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.86M Προμήθεια Κυκλοφορίας 19.20M Συνολικός Όγκος 19,200,540.08191221

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Staked UTY είναι $ 19.86M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YUTY είναι 19.20M, με συνολική προσφορά 19200540.08191221. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.86M