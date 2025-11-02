Staked USDai (SUSDAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Κατώτ. 24H $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Υψηλ. 24H $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Υψηλή συνέχεια $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Χαμηλότερη τιμή $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04%

Staked USDai (SUSDAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.05. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUSDAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.047 και ενός υψηλού $ 1.051, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUSDAI είναι $ 1.19, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.796061.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUSDAI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.15% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Staked USDai (SUSDAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 146.62M$ 146.62M $ 146.62M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 146.62M$ 146.62M $ 146.62M Προμήθεια Κυκλοφορίας 139.71M 139.71M 139.71M Συνολικός Όγκος 139,713,487.417466 139,713,487.417466 139,713,487.417466

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Staked USDai είναι $ 146.62M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUSDAI είναι 139.71M, με συνολική προσφορά 139713487.417466. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 146.62M