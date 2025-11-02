Staked msUSD (SMSUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Χαμηλότερη τιμή $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Staked msUSD (SMSUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.694562. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SMSUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SMSUSD είναι $ 1.025, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.694559.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SMSUSD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Staked msUSD (SMSUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.39M 2.39M 2.39M Συνολικός Όγκος 2,385,785.425610698 2,385,785.425610698 2,385,785.425610698

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Staked msUSD είναι $ 4.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SMSUSD είναι 2.39M, με συνολική προσφορά 2385785.425610698. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.66M