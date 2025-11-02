Staked IP (STIP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 4.54 $ 4.54 $ 4.54 Κατώτ. 24H $ 4.72 $ 4.72 $ 4.72 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 4.54$ 4.54 $ 4.54 Υψηλ. 24H $ 4.72$ 4.72 $ 4.72 Υψηλή συνέχεια $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Χαμηλότερη τιμή $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.38%

Staked IP (STIP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $4.57. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STIP μεταξύ ενός χαμηλού $ 4.54 και ενός υψηλού $ 4.72, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STIP είναι $ 15.09, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.031.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STIP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Staked IP (STIP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.29M 1.29M 1.29M Συνολικός Όγκος 1,291,649.694436653 1,291,649.694436653 1,291,649.694436653

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Staked IP είναι $ 5.90M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STIP είναι 1.29M, με συνολική προσφορά 1291649.694436653. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.90M