Staked BITZ (SBITZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Χαμηλότερη τιμή $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Staked BITZ (SBITZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.81633. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SBITZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SBITZ είναι $ 34.29, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.777131.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SBITZ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Staked BITZ (SBITZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 41.74K 41.74K 41.74K Συνολικός Όγκος 41,738.460877581 41,738.460877581 41,738.460877581

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Staked BITZ είναι $ 43.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SBITZ είναι 41.74K, με συνολική προσφορά 41738.460877581. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.07K