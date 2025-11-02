Staked Aria Premier Launch (STAPL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.961358 Υψηλ. 24H $ 0.973091 Υψηλή συνέχεια $ 1.042 Χαμηλότερη τιμή $ 0.871702 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.94%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.968483. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STAPL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.961358 και ενός υψηλού $ 0.973091, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STAPL είναι $ 1.042, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.871702.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STAPL έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, +0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.18M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.18M Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.45M Συνολικός Όγκος 8,446,528.871395696

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Staked Aria Premier Launch είναι $ 8.18M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STAPL είναι 8.45M, με συνολική προσφορά 8446528.871395696. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.18M