Η σημερινή ζωντανή τιμή Stacy Staked XTZ είναι 0.595419 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο STXTZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής STXTZ εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Stacy Staked XTZ είναι 0.595419 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο STXTZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής STXTZ εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το STXTZ

Πληροφορίες Τιμής STXTZ

Τι είναι το STXTZ

Whitepaper STXTZ

Επίσημος Ιστότοπος STXTZ

Tokenomics STXTZ

Προβλέψεις Τιμών STXTZ

Stacy Staked XTZ Λογότ.

Stacy Staked XTZ Τιμή (STXTZ)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 STXTZ σε USD

$0.595419
$0.595419$0.595419
-1.20%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:28:35 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.595419
$ 0.595419$ 0.595419
Κατώτ. 24H
$ 0.611683
$ 0.611683$ 0.611683
Υψηλ. 24H

$ 0.595419
$ 0.595419$ 0.595419

$ 0.611683
$ 0.611683$ 0.611683

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

-0.45%

-1.34%

-7.55%

-7.55%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.595419. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STXTZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.595419 και ενός υψηλού $ 0.611683, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STXTZ είναι $ 1.06, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.464512.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STXTZ έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -1.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Πληροφορίες αγοράς

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

--
----

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

8.65M
8.65M 8.65M

8,648,161.700052
8,648,161.700052 8,648,161.700052

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stacy Staked XTZ είναι $ 5.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STXTZ είναι 8.65M, με συνολική προσφορά 8648161.700052. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.15M

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Stacy Staked XTZ σε USD ήταν $ -0.0081463137236254.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Stacy Staked XTZ σε USD ήταν $ -0.1146057727.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Stacy Staked XTZ σε USD ήταν $ -0.1846804562.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Stacy Staked XTZ σε USD ήταν $ -0.1917923654988037.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0081463137236254-1.34%
30 ημέρες$ -0.1146057727-19.24%
60 Ημέρες$ -0.1846804562-31.01%
90 Ημέρες$ -0.1917923654988037-24.36%

Τι είναι Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Stacy Staked XTZ Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Stacy Staked XTZ (STXTZ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Stacy Staked XTZ (STXTZ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Stacy Staked XTZ.

Ελέγξτε την Stacy Staked XTZ πρόβλεψη τιμής τώρα!

STXTZ σε Τοπικά Νομίσματα

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Stacy Staked XTZ (STXTZ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του STXTZ token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Πόσο αξίζει το Stacy Staked XTZ (STXTZ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή STXTZ στο USD είναι 0.595419 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή STXTZ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του STXTZ σε USD είναι $ 0.595419. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Stacy Staked XTZ;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το STXTZ είναι $ 5.15M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του STXTZ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του STXTZ είναι 8.65M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του STXTZ;
Το STXTZ πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.06 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του STXTZ;
Το STXTZ είχε τιμή ATL ύψους 0.464512 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του STXTZ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το STXTZ είναι -- USD.
Θα ανέβει το STXTZ υψηλότερα φέτος;
Το STXTZ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την STXTZ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:28:35 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

