Stacy Staked XTZ (STXTZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.595419 $ 0.595419 $ 0.595419 Κατώτ. 24H $ 0.611683 $ 0.611683 $ 0.611683 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.595419$ 0.595419 $ 0.595419 Υψηλ. 24H $ 0.611683$ 0.611683 $ 0.611683 Υψηλή συνέχεια $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Χαμηλότερη τιμή $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.55%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.595419. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STXTZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.595419 και ενός υψηλού $ 0.611683, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STXTZ είναι $ 1.06, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.464512.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STXTZ έχει αλλάξει κατά -0.45% την τελευταία ώρα, -1.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.65M 8.65M 8.65M Συνολικός Όγκος 8,648,161.700052 8,648,161.700052 8,648,161.700052

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stacy Staked XTZ είναι $ 5.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STXTZ είναι 8.65M, με συνολική προσφορά 8648161.700052. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.15M