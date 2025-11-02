Stable Coin (SBC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.999421 Υψηλ. 24H $ 0.999883 Υψηλή συνέχεια $ 1.005 Χαμηλότερη τιμή $ 0.997888 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.03%

Stable Coin (SBC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999518. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SBC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.999421 και ενός υψηλού $ 0.999883, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SBC είναι $ 1.005, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.997888.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SBC έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Stable Coin (SBC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.30M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.30M Συνολικός Όγκος 3,298,165.248857

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Stable Coin είναι $ 3.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SBC είναι 3.30M, με συνολική προσφορά 3298165.248857. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.30M