SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00104497 $ 0.00104497 $ 0.00104497 Κατώτ. 24H $ 0.00112553 $ 0.00112553 $ 0.00112553 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 Υψηλ. 24H $ 0.00112553$ 0.00112553 $ 0.00112553 Υψηλή συνέχεια $ 0.00839806$ 0.00839806 $ 0.00839806 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.34%

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00109991. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SQUIGSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00104497 και ενός υψηλού $ 0.00112553, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SQUIGSTR είναι $ 0.00839806, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00104497.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SQUIGSTR έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, +4.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Προμήθεια Κυκλοφορίας 946.87M 946.87M 946.87M Συνολικός Όγκος 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546 946,867,832.5963546

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SquiggleStrategy είναι $ 1.04M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SQUIGSTR είναι 946.87M, με συνολική προσφορά 946867832.5963546. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.04M