SPX6969 (SPX6969) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00026759 $ 0.00026759 $ 0.00026759 Κατώτ. 24H $ 0.00029529 $ 0.00029529 $ 0.00029529 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00026759$ 0.00026759 $ 0.00026759 Υψηλ. 24H $ 0.00029529$ 0.00029529 $ 0.00029529 Υψηλή συνέχεια $ 0.00302399$ 0.00302399 $ 0.00302399 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000182$ 0.000182 $ 0.000182 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.93%

SPX6969 (SPX6969) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00029081. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPX6969 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00026759 και ενός υψηλού $ 0.00029529, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPX6969 είναι $ 0.00302399, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000182.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPX6969 έχει αλλάξει κατά +0.16% την τελευταία ώρα, +8.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SPX6969 (SPX6969) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 290.78K$ 290.78K $ 290.78K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 290.78K$ 290.78K $ 290.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,998,558.985069 999,998,558.985069 999,998,558.985069

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SPX6969 είναι $ 290.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPX6969 είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999998558.985069. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 290.78K