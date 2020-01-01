Spores Network (SPO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Spores Network (SPO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Spores Network (SPO) Spores Network is building a multi-chain interoperable NFT marketplace and DeFi protocols for Creative Industries: Animation, Collectibles, Digital Artworks, Fashion, Gaming, Sport Cards. Spores Network founders deeply believe that a digital “metaverse” is being built today that will revolutionize our thoughts and behavior with respect to living, owning, sharing our physical and digital lives. Crypto enables two exciting and eventual two paths: Decentralization of Ownership, Frictionless Redistribution of Capital. Spores seeks to empower creators to create, exchange, and communicate their life’s work. Our Core Values are defined as: Creator Centricity, Frictionless, Borderless, Community. The native digital cryptographically-secured fungible (i.e. ERC20 / BEP20) token of the Spores platform (ticker symbol SPO) is a transferable representation of attributed governance and utility functions specified in the protocol/code of the Spores platform, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform. SPO is designed to be NFT-creator-centric and DeFi-community-driven, and to incentivize all contributors and participants across the whole Spores ecosystem. As the economic incentive for network participation SPO token incentives will be distributed to incentivise users to participate in community governance, reward contributors on the platform and other utility purposes including platform fees discount. Community incentives (NFT minting, trading, LP mining and other DeFi rewards):  Reward for NFT creators for each newly minted NFT on Spores platform.  Reward for buyers and sellers per confirmed transaction (auction, exchange, etc).  Reward for LPs to provide liquidity on the platform supporting transactions related to SPO. Επίσημη ιστοσελίδα: https://spores.app/ Αγοράστε SPO τώρα!

Spores Network (SPO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Spores Network (SPO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 233.46K $ 233.46K $ 233.46K Συνολική προμήθεια: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.109768 $ 0.109768 $ 0.109768 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002206 $ 0.0002206 $ 0.0002206 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Spores Network (SPO)

Tokenomics Spores Network (SPO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Spores Network (SPO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SPO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SPO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SPO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SPO token!

